Павел Дацюк: "Восстановление идет медленно, но идет"

Сегодня на базе СКА "Хоккейный город" состоялась тренировка "Школы Павла Дацюка". Перед началом занятия капитан СКА рассказал журналистам, как идет его восстановление после травмы.

– У меня все хорошо. Восстановление идет медленно, но идет. Планирую успеть к началу предсезонки и готовиться к новому чемпионату вместе с командой, – сказал Дацюк. – На самом деле я был удивлен, что пришло столько народу. Большое им спасибо! Это великолепные ощущения, которые надолго останутся в памяти. Ну и организация, конечно, великолепная была. Надеюсь, все остались довольны. (Сергей ЯРЕМЕНКО)