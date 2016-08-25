Павел Дацюк: "В нашей тройке Плотников выполняет черновую работу"

Форвард СКА Павел Дацюк подчеркнул, что команде удалось справиться с волнением в начале матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Салаватом Юлаевым" (7:1), передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. По словам нападающего, армейцы не рассчитывали забросить быструю шайбу.

- Вы забили классный гол в начале матча...

- Дело не в личном результате, а в том, что как команда мы сыграли хорошо, - сказал Дацюк. - Было волнительно, но мы справились с этим.

- Вашу связку с Ильей Ковальчуком называют многообещающей. Вы показали это в матче.

- Это командный результат, Сергей Плотников выполняет черновую работу, без него не получилось бы ничего.

- На быструю шайбу рассчитывали?

- Никто не планирует быструю шайбу. Мы знали, что "Салават" - сильный соперник. Удачно забили, но надо про это забыть, погасить эмоции и готовиться к следующему матчу.