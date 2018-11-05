Павел Дацюк: "В матче с ЦСКА я сыграл слабо"

Нападающий СКА Павел Дацюк подвел итоги поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от ЦСКА (1:3). По словам форварда, в этой игре он сыграл слабо.
- Почему игроки СКА так долго не выходили из раздевалки?
- Честно - не знаю. Меня пригласили в микст-зону, и я с удовольствием пришел вас увидеть, ответить на ваши вопросы: веселые, добрые, каверзные.
- Что не получилось в матче с ЦСКА?
- Разбор полетов еще будет, будем разбираться. Сегодня ЦСКА был позлее, лучше настроен, у соперника больше получалось. Игроки ЦСКА воспользовались нашими ошибками. Это, наверное, самое главное.
- ЦСКА играл второй день подряд. Почему они выглядели лучше готовыми физически?
- Наверное, это идет на пользу. Может, стоит чаще проводить матчи подряд. Будет интереснее.
- Как оцените свою игру после паузы из-за травмы?
- Слабо.
- Илья Воробьев сказал, что вы играли на морально-волевых. Так ли это?
- Всякое бывает. Играл же. Но не помог. (Игорь Еронко)