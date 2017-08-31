Павел Дацюк: "В хоккее все должны носить пианино в любое время"

Знаменитый российский нападающий Павел Дацюк в интервью "СЭ" отметил, что сплоченность команды играет решающую роль в хоккее. Также он считает, что хоккеисты меньше конфликтуют в социальных сетях, так как хоккей - очень мужской вид спорта.

– В баскетболе, если брать НБА, все, кажется, только об этом и думают. Сплошные "я, я, я" и сравнения одних персоналий и команд с другими. Почему в хоккее так мало "свэга" по сравнению с баскетболом? Игроки совсем не "разжигают" страсти.

– Зато очень много стало тех, кто в интернете словами всякими бросается, понимая, что ненаказуемо это ничем. Нужно быть уважительнее друг к другу. А хоккей – это очень мужской вид спорта. И любой игрок понимает, что за свои слова может ответить. Бывает, что на эмоциях ты что-то высказываешь. Но все-таки понимаешь, что за свои слова должен отвечать. Поэтому и жмешь руку после матча.

– Как говорил один известный российский защитник, хоккей замечателен тем, что всегда можно кого-то поймать и аккуратно и незаметно ткнуть клюшкой под ребра.

– Ткнуть – это, наверное, не самый правильный способ. И за это ты еще получишь потом. Но на льду-то на самом деле можно по-людски разобраться. Хоккей еще что отличает – бывает, конечно, что кто-то в одиночку может выиграть матч, но почти всегда – это все-таки заслуга всей команды. И чем она сплоченней, тем лучше. Понятно, что есть звезды, но все должны носить пианино в любое время и помогать друг другу. Заболело что-то у кого-то, забрал у него пианино и потащил. (Игорь ЕРОНКО)

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