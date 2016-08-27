Павел Дацюк: "У всех соперников СКА двойная отдача"

Нападающий СКА Павел Дацюк признал, что его команда допускала много ошибок в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским "Металлургом" (4:2). Ветеран отметил, что армейцам удалось справиться с эмоциями к заключительному периоду, благодаря чему они и довели встречу до победы, передает из Санкт-Петербурга спецкор "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– За счет таких игр образуется характер команды – сказал Дацюк. – Такие игры однозначно нужны. Вначале любого турнира все сильные команды готовы себя проявить. Стартовать всегда нелегко. У всех соперников, которые выходят против нас, двойная отдача, но и им тяжело играть против нас.

– В чем СКА нужно прибавлять?

– В обороне нужно добавлять, меньше допускать ошибок, чтобы не было контратак. Если от этого избавимся, будет намного легче играть.

– Кто и что сказал перед третьим периодом, когда уступали?

– Говорил тренер. Было много эмоций. В третьем периоде чуть-чуть успокоились и начали играть в нашу игру, забили важный гол.