Павел Дацюк: "У нас в СКА многие могут быть капитанами"

Центрфорвард СКА Павел Дацюк прокомментировал слова, сказанные после матча с "Металлургом" 18 ноября. В них он назвал себя "капитаном ротации". Напомним, что Дацюк пропустил несколько матчей СКА, а вернувшись в игре с "Магниткой", вышел на лед без капитанской нашивки.

– Увидел в СМИ свои слова, сказанные в раздевалке после матча с "Металлургом", и хотел бы внести ясность – те, что касаются капитанства, были сказаны в шутку, в чем можно убедиться, посмотрев видео. Командные цели всегда выше индивидуальных. У нас в команде многие могут быть капитанами. Кандидатуру Евгения Кетова я полностью поддерживаю. (Игорь Еронко)