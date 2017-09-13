Павел Дацюк: "У меня за карьеру один хет-трик. Надо переосмыслить свою подготовку"

Нападающий СКА Павел Дацюк поделился ожиданиями от встречи с "Автомобилистом" на открытой раскатке армейцев – первой такой в истории. По его словам, игра должна получиться интересной.

- Сегодня у СКА первая открытая раскатка. Правильное ли, на ваш взгляд, это решение – открыть их?

- Болельщикам, наверное, интересно узнать, какие мысли у хоккеистов перед игрой утром. О чем они думают, как настраиваются. Думаю, что это правильное решение и хорошая традиция.

- О чем лично вы сейчас думаете?

- О том, что приехал "Автомобилист", конечно, он ведь часто в последнее время обыгрывал СКА, так что будет хорошо настроен. Интересная должна быть игра. Думаю о матче и том, что придет полный стадион, и будет хорошая поддержка.

- Готовитесь сделать сегодня хет-трик?

- Я готовлюсь каждый матч его сделать, но у меня за карьеру один хет-трик. Думаю, что надо уже переосмыслить свою подготовку.

- Линус Умарк тут заявил, что вы копируете его финты.

- Не знаю, про что он говорит.

- Он имел в виду буллит с перебрасыванием вратаря.

- Интересно. На самом деле тяжело сказать, кто кого копирует. Любой гол, если это красивый гол, - он стоит определенного внимания. И надо радоваться такому. Но еще надо посмотреть, кто и когда это придумал (смеется).

- Михаил Мальцев тоже центральный. Что можете о нем сказать?

- Перспективный, высокий, старается очень, борется за шайбу. Если у него будет больше игрового времени – с каждой игрой будет прибавлять, получать уверенность.

- Чем Барабанов от Плотникова отличается?

- Ростом.

- И все?

- На самом деле это два очень хороших игрока, которые дополняют наше звено. Барабанов очень быстрый и техничный, Сергей – наоборот, очень любит борьбу и борется до последнего всегда. (Игорь ЕРОНКО)