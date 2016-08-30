Павел Дацюк: "Такой матч станет хорошим уроком для СКА"

Нападающий СКА Павел Дацюк после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Ак Барса" (5:6 Б) отметил характер своей команды, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. По ходу встречи питерцы проигрывали со счетом 1:5, но смогли сравнять счет за 5 секунд до конца основного времени благодаря точному броску Дацюка.

– Получилась интересная игра для зрителей, – сказал Дацюк. – Получилось не совсем то, что мы планировали, но в итоге команда проявила характер. Мы все играли до конца. Это самое главное. Так закаляется командный характер.

– Что чувствует игрок, который выходит один на один с голкипером за пять секунд до сирены?

– Хочется успеть бросить. Я использовал этот шанс.

– Насколько обидно упускать такой матч?

– Надо отдать должное сопернику. Они хорошо играли, много контратаковали, У них были шансы в первом периоде. А нам есть над чем работать. Это начало сезона. Такой матч станет хорошим уроком для нас. Спасибо болельщикам, которые поддержали нас и дали много энергии и эмоций.

– Не хотелось бы вешать всех собак на Шестеркина, но в первых матчах сезона СКА намного успешнее играл в меньшинстве...

– Ни в коем случае не надо вешать всех собак на Шестеркина. Каждый бросок заходил. Иногда такое бывает. Мне бы тоже хотелось, чтобы у меня каждый бросок заходил. Это рабочие моменты. Нам всем надо уделять больше внимания обороне и игре в меньшинстве. Это важный компонент игры.