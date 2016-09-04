Павел Дацюк: "СКА будет справляться и после отъезда некоторых игроков на Кубок мира"

Нападающий СКА Павел Дацюк после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Нефтехимиком" (5:1) отметил, команда будет справляться и после отъезда игроков в сборную России, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Также ветеран подчеркнул, что команде есть над чем работать.
– Результатом довольны, но еще есть над чем работать – сказал Дацюк.
– Если бы не вратарь "Нефтехимика", забили бы намного больше?
– Если бы вратаря не было, мы бы точно забили больше. Он, на самом деле, хорошо играл. Думаю, его уверенность передавалась команде.
– Вы уезжаете на Кубок мира. Уверены, что СКА справится без вас, Шипачева, Дадонова и Коскинена?
– Конечно! Здесь подобрался хороший состав, хороший костяк. Ребята будут доказывать это
– Какие-то напутствия ребятам оставите?
– Они все такие мастера, зачем им напутствия? Они сами все знают.
– Завтра первая тренировка сборной. Какие предчувствия перед ней?
– Это рабочий процесс. Будет приятно со всеми увидеться, пообщаться, влиться в коллектив. Все понимают, какие у нас задачи и какие надежды на нас возлагают.
– Специально подводили "физику" к Кубку мира или просто готовились к сезону?
– У нас сезон, не стоит об этом забывать. Главное было хорошо начать его с командой, а форме наберется сама за счет игр.