Павел Дацюк: "СКА будет справляться и после отъезда некоторых игроков на Кубок мира"

Нападающий СКА Павел Дацюк после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Нефтехимиком" (5:1) отметил, команда будет справляться и после отъезда игроков в сборную России, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Также ветеран подчеркнул, что команде есть над чем работать.

– Результатом довольны, но еще есть над чем работать – сказал Дацюк.

– Если бы не вратарь "Нефтехимика", забили бы намного больше?

– Если бы вратаря не было, мы бы точно забили больше. Он, на самом деле, хорошо играл. Думаю, его уверенность передавалась команде.

– Вы уезжаете на Кубок мира. Уверены, что СКА справится без вас, Шипачева, Дадонова и Коскинена?

– Конечно! Здесь подобрался хороший состав, хороший костяк. Ребята будут доказывать это

– Какие-то напутствия ребятам оставите?

– Они все такие мастера, зачем им напутствия? Они сами все знают.

– Завтра первая тренировка сборной. Какие предчувствия перед ней?

– Это рабочий процесс. Будет приятно со всеми увидеться, пообщаться, влиться в коллектив. Все понимают, какие у нас задачи и какие надежды на нас возлагают.

– Специально подводили "физику" к Кубку мира или просто готовились к сезону?

– У нас сезон, не стоит об этом забывать. Главное было хорошо начать его с командой, а форме наберется сама за счет игр.