Павел Дацюк: "СКА больше года не обыгрывал ЦСКА? Перед матчем это не обсуждали"

Нападающий СКА Павел Дацюк после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над ЦСКА (2:0) отметил, что команда совершила мало ошибок в минувшей встрече, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Отметим, что эта игра стала первой для хоккеиста после восстановления от травмы, полученной в сборной России во время Кубка мира.

– Приятно выступать, когда такие напряженные игры, немного места, – сказал Дацюк. – Совершили мало ошибок и играли в правильный хоккей.

– Почему команде не удается реализовывать большинство?

– Будем над этим работать, но замечу, что в предыдущих играх мы в большинстве забивали. ЦСКА оборонялся хорошо... Думаю, если в следующий раз вы зададите этот вопрос, я отвечу положительно.

– СКА больше года не побеждал ЦСКА. Обсуждали это перед игрой?

– Нет. Настраивались на важную игру, главное было победить.