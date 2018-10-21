Павел Дацюк: "Шайба Кузьменко переломила ход матча, надеюсь, он продолжит в этом духе"

Форвард СКА Павел Дацюк рассказал о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:2 Б).
– Обидно проиграть прямому конкуренту при равной игре?
– Все же это хоккей. Хорошая игра, здорово, что пришел полный стадион. Это всегда радует, всегда поднимает настроение, - сказал Дацюк.
– Какие слова вы сказали Андрею Кузьменко, который забросил первую шайбу за СКА?
– У него и раньше были моменты, сегодня он наконец забил. Я бы сказал, что его шайба переломила игру. Надеюсь, сейчас он будет продолжать, не остановится на этом голе.
– Какие выводы можно сделать по домашней серии, и остались ли силы на выездную?
– Сил много еще. Домашняя серия была достаточно хорошей. Команда набирает обороты, двигается вперед, это видно. Допускаем меньше ошибок, на выезде, думаю, будем продолжать на выезде. Все же в гостях играть чуть потруднее: дома подгоняют болельщики, и ты бежишь с двойной энергией, иногда забывая о защите.
– СКА при равном счете очень много атаковал и бросал, почему не удалось забросить?
– ЦСКА – хорошая команда, успешно играет от обороны. У этой команды неплохой вратарь, они блокируют броски, ловят шайбу на себя. Самоотверженная игра помогла.
– Насколько интересно противостоять командам с таким хоккеем?
– Очень много в КХЛ хороший команд. Все на нас настраиваются, готовятся. ЦСКА – это давний конкурент, это армейское дерби. Большая ответственность доказать и подняться в турнирной таблице.
– В овертайме не замучились на вбрасывания выходить?
– Действовали короткими сменами. Выиграл, проиграл вбрасывание – смена. Овертайм, наверное, одно из самых любимых занятий хоккеистов. Играть три на три – это одно удовольствие, много пространства.
– Правда ли, что буллиты наоборот не очень любят?
– За всех сказать не могу. Для болельщиков, думаю, это очень интересно. Как и для хоккеистов. Если бы серия еще не затягивалась, а то с ЦСКА долго ждали.
– Совместная игра с Ильей Сорокиным в сборной России повлияла на ваши броски в серии буллитов?
– Хоть мы и достаточно много времени проводили в сборной, там не нет шансов тренировать броски друг другу. Все время выполняется какое-то задание, а период в сборной достаточно короткий.
– Пересекла ли шайба линию в моменте с буллитом Коскиранты, что говорят в команде?
– В какой (улыбается)? В ЦСКА говорят – нет, в СКА говорят – да. Как обычно. Судьи приняли решение. Думаю, не просто так. Они же не монетку бросали. (Игорь Новиков)