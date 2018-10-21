Павел Дацюк: "Шайба Кузьменко переломила ход матча, надеюсь, он продолжит в этом духе"

Форвард СКА Павел Дацюк рассказал о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:2 Б).

– Обидно проиграть прямому конкуренту при равной игре?

– Все же это хоккей. Хорошая игра, здорово, что пришел полный стадион. Это всегда радует, всегда поднимает настроение, - сказал Дацюк.

– Какие слова вы сказали Андрею Кузьменко, который забросил первую шайбу за СКА?

– У него и раньше были моменты, сегодня он наконец забил. Я бы сказал, что его шайба переломила игру. Надеюсь, сейчас он будет продолжать, не остановится на этом голе.

– Какие выводы можно сделать по домашней серии, и остались ли силы на выездную?

– Сил много еще. Домашняя серия была достаточно хорошей. Команда набирает обороты, двигается вперед, это видно. Допускаем меньше ошибок, на выезде, думаю, будем продолжать на выезде. Все же в гостях играть чуть потруднее: дома подгоняют болельщики, и ты бежишь с двойной энергией, иногда забывая о защите.

– СКА при равном счете очень много атаковал и бросал, почему не удалось забросить?

– ЦСКА – хорошая команда, успешно играет от обороны. У этой команды неплохой вратарь, они блокируют броски, ловят шайбу на себя. Самоотверженная игра помогла.

– Насколько интересно противостоять командам с таким хоккеем?

– Очень много в КХЛ хороший команд. Все на нас настраиваются, готовятся. ЦСКА – это давний конкурент, это армейское дерби. Большая ответственность доказать и подняться в турнирной таблице.

– В овертайме не замучились на вбрасывания выходить?

– Действовали короткими сменами. Выиграл, проиграл вбрасывание – смена. Овертайм, наверное, одно из самых любимых занятий хоккеистов. Играть три на три – это одно удовольствие, много пространства.

– Правда ли, что буллиты наоборот не очень любят?

– За всех сказать не могу. Для болельщиков, думаю, это очень интересно. Как и для хоккеистов. Если бы серия еще не затягивалась, а то с ЦСКА долго ждали.

– Совместная игра с Ильей Сорокиным в сборной России повлияла на ваши броски в серии буллитов?

– Хоть мы и достаточно много времени проводили в сборной, там не нет шансов тренировать броски друг другу. Все время выполняется какое-то задание, а период в сборной достаточно короткий.

– Пересекла ли шайба линию в моменте с буллитом Коскиранты, что говорят в команде?

– В какой (улыбается)? В ЦСКА говорят – нет, в СКА говорят – да. Как обычно. Судьи приняли решение. Думаю, не просто так. Они же не монетку бросали. (Игорь Новиков)

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