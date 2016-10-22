Павел Дацюк: "Сегодня был более уверен в себе, поэтому дал согласие на буллит"

Нападающий СКА Павел Дацюк подчеркнул, что его команда не провалила ни один из периодов матча регулярного чемпионата КХЛ с "Авангардом" (3:2 Б). По словам форварда, армейцам было непросто играть на выезде, учитывая поддержку болельщиками омичей, передает корреспондент "СЭ" Анна ЛЕВЧЕНКО.

– Все три периода были хорошие, нам удалось забить, – сказал Дацюк. – Вели 2:0, но потом пропустили две шайбы в меньшинстве. Хотя не могу сказать, что мы сыграли плохо в каком-то из периодов, провалили его. На самом деле, тяжело играть на выезде. Так же было и в Новосибирске. И тут, и там была сильна поддержка болельщиков. И команды играли хорошо. Мы довольны результатом.

– Предыдущая серия буллитов у СКА была достаточно давно. И тогда Олег Знарок сказал, что вы сами попросили не ставить вас на них. А сегодня были уверены в себе?

– Сегодня был более уверен и поэтому дал согласие.