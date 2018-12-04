Павел Дацюк: "С одной стороны, доволен местом в составе сборной. С другой - надо проверять молодых"

Нападающий СКА Павел Дацюк поделился впечатлениями от разгрома "Торпедо" (6:0) и прокомментировал включение в состав сборной России на Кубок Первого канала. Отметим, что Дацюка признали спортсменом года по версии Минспорта России.

- Что для вас значит награда "Спортсмен года"?

- На самом деле, для меня это очень престижная награда. Но я хоть и спортсмен года, у нас все-таки командный вид спорта, без моих партнеров тяжело бы этого забить. Их взнос в эту награду огромен.

- Вы и 100-ю передачу в КХЛ сегодня сделали. Шайбу-то сохраните?

- Здорово, что и сотую передачу в КХЛ в этот день отдал. Не знаю, сохраню ли эту шайбу, что-то не думал об этом. Вы меня врасплох застали.

- За счет чего сегодня крупно обыграли "Торпедо"? Что изменилось с 3 сентября, когда СКА уступил?

- Сегодня счет не по игре. "Торпедо" хорошо играло, атаковало. Здорово, что мы смогли забить. По сравнению с первым матчем в Нижнем Новгороде сегодня смогли удержать преимущество. Тогда тоже вели, но на последних минутах пропустили необязательные голы.

- Как восприняли включение в состав на Кубок Первого канала?

- С одной стороны доволен: будет работать, тренироваться, развиваться.

- А с другой стороны?

- С другой - надо проверять молодых ребят. У нас много перспективных, кто хорошо играет. Думаю, им надо давать больше шансов.

- Можете ли вы им помочь своим опытом и примером?

- У меня есть телефон, могу им так помогать. Но это не мое решение, а руководства. Я, в свою очередь, буду делать все возможное, чтобы им помочь. (Игорь Еронко)

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