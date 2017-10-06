Павел Дацюк: "Рекорд СКА еще не установлен, можем продолжить побеждать"

Нападающий СКА Павел Дацюк после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири" (3:2) в интервью "СЭ" отметил, что сибиряки сегодня показали хороший уровень. Форвард также добавил, что его команда продолжит побеждать.



– Вы установили рекорд КХЛ по продолжительности победной серии. Какие эмоции?

– На самом деле наш рекорд еще не установлен. Мы еще можем продолжать побеждать. Думаю, что мы будем продолжать играть. Хотелось, чтобы у нас было больше домашних матчей, ведь при такой поддержке выходить на лед легче.

– Тяжелый график не мешает?

– У всех в этом сезоне такой график, это связано с Олимпийскими играми. Все подстраиваются под него и настраиваются на каждый матч. Мы не исключение.

– Вы уже встречались с "Сибирью" в этом сезоне. Это плюс?

– Все команды настраиваются на нас, хотят остановить эту серию. "Сибирь" – хороший соперник, они здорово катаются и сегодня показали свой уровень.

– Сегодня на матче был Михаил Пореченков. Он болел персонально за вас и передавал вам привет.

– Я ему тоже передам привет. Спасибо ему за поддержку. Видел его на трибуне. Рад, что он смог найти время и поболеть за нас.

– В "Спартак" ушли несколько ребят из СКА. Это добавит принципиальности грядущему матчу?

– Конечно! Все будут играть друг против друга сильнее и жестче. Будут доказывать. Каждый новый переход – это дополнительная энергия для команды. (Сергей ЯРЕМЕНКО)