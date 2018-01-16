Павел Дацюк: "После плей-офф будет видно, кому пошла на пользу пауза на Олимпиаду"

Капитан СКА Павел Дацюк после матча регулярного чемпионата КХЛ со "Спартаком" (4:1) не ответил на вопрос о важности победы в регулярке. По словам форварда, на данный момент все хоккеисты готовятся к Олимпийским играм-2018.

– Интересная игра получилась, – началл Дацюк. – Со "Спартаком" всегда принципиальные матчи, много ребят в этом году перешло в эту команду. Все хотят доказать. Спасибо болельщикам – полный стадион пришел.

– Пропустили шайбу в меньшинстве после нелепого удаления. Бывают удаления глупее, чем за нарушение процедуры вбрасывания?

– Бывают и еще глупее удаления. Но пропустили... Получилось достаточно нехоккейное удаление. Не будем говорить, чья эта вина. Но все равно надо играть, какое бы удаление не было.

– Третий период провели слабее. Это включился режим экономии сил или "Спартак" прибавил?

– Тяжело сказать. Нет такого "экономного" режима. Стараешься играть в полную силу. Игра быстро меняется, могут забить один-два и все перевернется. Команда может почувствовать уверенность, и тяжело будет догонять, придумывать.

– Скоро Олимпиада. Как ваше самочувствие?

– Потихонечку, все идет по плану. Надеюсь, все будет хорошо.

– Уже финишная прямая регулярки: осталось три игры до перерыва, СКА еще не выиграл чемпионат. Это все имеет значение?

– Все понимают, к чему готовиться. Идет подготовка к главному событию этого года для хоккея. Все стараются попасть в сборную.

– Как может сказаться пауза на Олимпиаду?

– Трудно сказать – для каждой команды она пройдет по-своему. Кто-то будет заниматься, кто-то будет отдыхать. После плей-офф будет видно, кому она пошла на пользу... (Сергей ЯРЕМЕНКО)