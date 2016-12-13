Павел Дацюк: "Овертаймы "3 на 3" - это интересно"

Нападающий сборной России Павел Дацюк после открытой тренировки рассказал, что поменял бы в КХЛ, чтобы хоккей стал более зрелищным. По его словам, изменение формата овертаймов может сделать их более привлекательными.

– Что бы вы изменили в КХЛ, чтобы оптимизировать хоккей, чтобы он стал более рациональным и зрелищным?

– Я сколько всего поменял бы... Возможно, сделал бы площадки поменьше, урезал бы у вратарей амуницию, чтобы зрителям было интересней смотреть. И зрительские сидения подвинул бы ближе к стеклам. Так было бы намного интереснее.

– А что скажете насчет овертаймов в формате "3 на 3"?

– С удовольствием бы сделал такие овертаймы. Это интересно.

– Помните то время, когда на Кубке Первого канала в 2012 году сборная собирала аншлаги и вы были самым ценным игроком?

– Вот сейчас сказали, и я вспомнил. Атмосфера была замечательная, болельщики нас поддерживали, и здорово, что получилось выиграть этот турнир. А кто был тогда ценный? Я думаю, вся команда была ценная. Мы заняли первое место и порадовали болельщиков. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)