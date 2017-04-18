Павел Дацюк: "Останусь в СКА, если разрешите"

Нападающий СКА Павел Дацюк подчеркнул, что останется в клубе на следующий сезон. Также он признался, что уже не думает о "Детройте", за который выступал ранее, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Ваш агент сказал, что вам делали операцию на колене. Это вы со сломанным коленом выполнили силовой прием в матче с "Динамо"?

– Я тогда ехал на скамейку быстрее меняться... Ну, есть чуть-чуть. (Улыбается).

– Вы остаетесь в СКА?

– Если только вы разрешите... (улыбается) На самом деле я с удовольствием остаюсь, хочу остаться. У меня еще есть контракт, я буду его отрабатывать. Бог даст, избегу таких травм и переживаний.

– Ваш "Детройт" в плей-офф Кубка Стэнли не попал. За кого вы болеете там?

– Ну, мой СКА уже! Арену в Детройте закрыли, много воспоминаний приятных, но так сложилось, что я в Петербурге. А победит сильнейший.

– А кто сейчас сильнейший?

– СКА!