Павел Дацюк: "Очень рад за "Автомобилист"

Нападающий СКА Павел Дацюк после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Спартаком" (2:1) поделился мнением о партнерах по звену и "Автомобилисте".

– На предсезонке вы всех рвали. Что в регулярке пошло не так?

– Предсезонные турниры по-своему приятны. Сейчас все борются за очки, более серьезно готовятся, тем более – к СКА.

– Гусев прибавил по сравнению с прошлым сезоном?

– Конечно. Он выигрывает борьбу, больше сохраняет шайбу, больше бросает. Никита не стоит на месте, развивается. Вы, наверное, у него спросите, не скучно ли ему играть в КХЛ, не могу говорить за другого человека.

– Есть ли отличия в игре вашего звена, в зависимости от того, кто с вами играет – Якупов или Барабанов?

– Мое звено всегда придерживается одного стиля: подержать шайбу, больше атаковать, создавать угрозу. Но не всегда получается.

– Вам не кажется, что Якупов слишком часто торопится и, что называется, опережает шайбу?

– Наверное, нет. Наиль по натуре человек, который хочет забивать, атаковать, угрожать воротам. Это его стиль. Должен быть в звене игрок, который постоянно создает угрозу, лезет на ворота. Старается бросить, забить.

– "Автомобилист" мощно стартовал.

– Я очень рад за команду из родного города. У "Автомобилист" хороший состав, хорошие спонсоры и хорошие болельщики. Они показывают достойную игру, но сезон длинный. (Игорь Еронко)​

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