Павел Дацюк: "Обрадовался, что меня не вызвали в сборную России"

Нападающий СКА Павел Дацюк после матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:3) отметил, что на результате сказались ошибки питерскй команды. Также он заявил, что рад непопаданию в состав сборной России на Кубок Карьяла.

– Андронов расстроился, что его в сборную не вызывали. А вы?

– А я обрадовался. Что его не вызвали. Ха-ха. Нет, на самом деле я обрадовался, что меня не вызвали.

– Есть ли разница между сегодняшним матчем и прошлым дерби с ЦСКА?

– Сегодня допустили ошибки, это сказалось на игре. В третьем периоде соперник играл на удержание счета. Будем работать дальше.

– Как проводят время игроки СКА, которые не вызваны в сборную? Отпуск?

– Мы только мечтаем об отпуске. Думаю, сейчас будет небольшая предсезонка. Мы хорошо поработаем, потому что впереди же еще Кубок Первого канала.

– В этом матче лично мне не хватало градуса ненависти. Почему в этом сезоне армейские дерби не сопровождаются мощным накалом?

– Не сказал бы так. Наверное, сказалось то, что ЦСКА в этом сезоне переехал на новую арену. Не чувствуется та атмосфера, та история. Это, может быть, одна из причин.

– Последнее армейское дерби в этой регулярке пройдет на 60-ти тысячном стадионе. Вы играли на 100-тысячном в Мичигане. Каково это?

– Тут самое главное играть по ветру – по секрету вам скажу.

– Крыша же будет.

– Главное, чтоб ворота вовремя открывали, особенно когда я выхожу, чтобы сквозняком. (Игорь Еронко)