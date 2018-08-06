Павел Дацюк: "Не готов сказать, буду ли я тренером"

Нападающий СКА Павел Дацюк в интервью "СЭ" отметил, что не уверен, станет ли он в будущем тренером. Хоккеист поделился своими мыслями по работе с детьми, а также отметил, что в работе тренера много эмоций.

– Видите ли себя в будущем детским тренером?

– Не знаю, хватит ли мне терпения, чтобы быть детским тренером. Это, конечно, интересно. Много эмоций отдаешь, много получаешь. Но не готов сказать, буду ли.

– А взрослым?

– Пока тоже не могу сказать.

– С кем легче работать, с ребятами 12-13 лет или с малышами?

– Легче с теми, что постарше. Уже лет с 10 они все понимают, ты им даешь задание, и они начинают его выполнять. В детском возрасте ребята быстро начинают терять концентрацию, им охота играть. Уже после 10 минут тренировки они спрашивают: "Мы играть будем сегодня?". Для них сейчас самое главное поиграть, но мы-то понимаем, что для них катание в будущем будет важнее. (Игорь ЕРОНКО)