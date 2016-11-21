22:22 21 ноября | ХОККЕЙ — КХЛ

Павел Дацюк:
"На ЦСКА настраиваются все команды"

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Форвард СКА Павел Дацюк после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над ЦСКА (6:3) подчеркнул, что мотивация в армейских дерби всегда повышенная, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

- Хорошая игра. Думаю, зрителям понравилось, - сказал Дацюк. - Приближенная к плей-офф. Сегодня все играли на результат.

- После поражения от "Автомобилиста" мотивация была повышенной?

- На ЦСКА все команды настраиваются. Мотивация всегда повышенная. Тем более в таких армейских дерби.

- Какие мысли были после трех пропущенных шайб?

- Не останавливаться, играть. Впереди было много времени. Еще можно был все исправить. Мы это и сделали.

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