Форвард СКА Павел Дацюк после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над ЦСКА (6:3) подчеркнул, что мотивация в армейских дерби всегда повышенная, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

- Хорошая игра. Думаю, зрителям понравилось, - сказал Дацюк. - Приближенная к плей-офф. Сегодня все играли на результат.

- После поражения от "Автомобилиста" мотивация была повышенной?

- На ЦСКА все команды настраиваются. Мотивация всегда повышенная. Тем более в таких армейских дерби.

- Какие мысли были после трех пропущенных шайб?

- Не останавливаться, играть. Впереди было много времени. Еще можно был все исправить. Мы это и сделали.