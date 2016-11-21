Форвард СКА Павел Дацюк после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над ЦСКА (6:3) подчеркнул, что мотивация в армейских дерби всегда повышенная, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.
- Хорошая игра. Думаю, зрителям понравилось, - сказал Дацюк. - Приближенная к плей-офф. Сегодня все играли на результат.
- После поражения от "Автомобилиста" мотивация была повышенной?
- На ЦСКА все команды настраиваются. Мотивация всегда повышенная. Тем более в таких армейских дерби.
- Какие мысли были после трех пропущенных шайб?
- Не останавливаться, играть. Впереди было много времени. Еще можно был все исправить. Мы это и сделали.