Павел Дацюк: "Лучше с детьми поиграть, чем "Игру престолов" смотреть"

Знаменитый российский нападающий Павел Дацюк в интервью "СЭ" признался, что начинал смотреть популярный сериал "Игра престолов", но затем перестал. Также он отметил, что негативно относится к рэп-татлам.

- Что вообще из фильмов или сериалов предпочитаете? "Игру престолов" смотрите?

– Смотрел какие-то сезоны. Сейчас уже нет столько времени и желания такого большого нет. Дома дети, лучше с ними поиграть во что-то. А так – в принципе на все могу пойти, на любое кино, кроме ужасов, конечно.

– Недавно рэп-баттл затмил собой все остальное в информационном пространстве.

– Что?

– Рэп-баттл.

– Ни в коем случае. (Игорь ЕРОНКО)

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