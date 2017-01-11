Нападающий СКА Павел Дацюк после победы над "Авангардом" (5:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда хорошо действовала в большинстве. Также экс-форвард "Детройта" выразил уверенность, что питерская команда не станет слабее в связи с его отъездом на Матч звезд НХЛ, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Зачем команда побежала вперед при счете 4:1?

– Не зачем-то, а побежали забивать. Но "Авангард" показал, что хорошо играет на контратаках, они забросили две шайбы. Появилось напряжение в игре.

– Довольны игрой в большинстве?

– В большинстве сыграли хорошо, но в меньшинстве пропустили. Надо делать выводы.

– Как отнеслись к приглашению на Матч звезд НХЛ?

– До Зала славы мне еще далеко. Не думаю об этом, моя карьера продолжается. Буду еще расцветать. А так, приятно такое отношение, но без моих партнеров этого бы не было. Отправляю им благодарность. Один в этой командной игре ничего бы не добился.

– Из-за отъезда вы пропустите две игры регулярного чемпионата. Команда справится без вас?

– Конечно. У нас длинная скамейка, все желают поиграть. Пропущу два матча и вернусь.

– Сами просили, чтобы вас отпустили?

– Давайте оставим этот вопрос за кулисами. Это интрига.