Павел Дацюк: "Еще не знаю, когда вернусь на лед"

Нападающий СКА Павел Дацюк после матча регулярного чемпионата КХЛ со "Слованом" (7:0) в Вене рассказал о состоянии своего здоровья.

- Что с вами случилось в Риге?

- Стечение обстоятельств. Готовлюсь к следующему матчу. Уже катаюсь на льду, но когда именно вернусь, еще не знаю. Надо сначала пообщаться с докторами.

- Если был бы плей-офф, то вышли бы на игру?

- Давайте не будем о травме.

- Вспоминали о 2005 годе, когда вы играли в Вене на чемпионате мира?

- Нет, это совсем другая атмосфера. Но и сегодня она была очень приятной, пришло много зрителей. Всегда приятно играть в такой атмосфере и на новом для себя стадионе. Новые ощущения, новый опыт.

- Нижнекамск, Уфа, Вена – для вас это рутина или все-таки имеет значение, где вы играете?

- Мы играем ради болельщиков, а не городов. У нас не так много времени, чтобы ходить по улицам и смотреть. Я был во многих городах. Но толком их не видел. После окончания карьеры надо ехать в них обратно и заново пересматривать.

- Почему после очень сложных матчей победа далась команде так легко?

- Я здесь и это ответ. Якоря на площадке нет.

- Какую миссию выполнили эти матчи?

- Привлечение новых болельщиков. Возможно, расширение КХЛ. Наше дело участвовать в этих матчах и проявлять себя. (Михаил Зислис)

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