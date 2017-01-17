Павел Дацюк: "Эмоций от Матча звезд будет много – это праздник для болельщиков"

Капитан команды дивизиона Боброва Павел Дацюк признался, что ему будет приятно принять участие в Матче звезд КХЛ. Также ему нравится новый формат проведения Матча звезд, который состоится в рамках Недели звезд хоккея. Неделя звезд пройдет в Уфе с 15 по 22 января.

– Эмоций будет много – это праздник для болельщиков, мне будет очень приятно принять участие в этом мероприятии, - цитирует пресс-служба КХЛ Дацюка. - Хочется, конечно, хорошо выступить. По команде от каждого дивизиона и мини-плей-офф – для меня это новый формат. Из прошлого опыта могу сказать, что это повысит спортивный интерес: разбивка по дивизионам будет зрелищнее для болельщиков, а хоккеисты будут стараться выиграть.

Самое яркое воспоминание от моих прошлых Матчей звезд... Думаю, назову свой первый: когда пригласили, было очень много положительных эмоций, которые смешивались с легким страхом – все-таки было непривычно находиться рядом с мировыми звездами. Но в целом приятные ощущения. О подготовке каких-то "фишек" пока не думал. Уверен, что будет хороший хоккей – это главная "фишка". С чем для меня ассоциируется Уфа? Хороший город, хороший народ, памятник Салавату и башкирский мед. Из других городов, где хотел бы поучаствовать в Матче звезд, назову, наверное, Петербург, Екатеринбург и Казань.