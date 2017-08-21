Павел Дацюк: "Думали, сразу поедем в турне с Кубком Открытия!"

Капитан СКА нападающий Павел Дацюк после победы в стартовом матче нового сезона КХЛ над ЦСКА (4:2) признал, что первая игра сезона получилась тяжелой, и заявил, что хотел бы чаще встречаться с московской командой.

– Илья Ковальчук перед игрой сказал, что он боится ЦСКА...

– Он пошутил. Мы никого не боимся. Сегодня играли равные команды. Матч был тяжелым для обоих соперников – первая игра сезона.

– Сомневались, брать ли Кубок Открытия в руки?

– Думали, сразу в турне с Кубком поедем! Решали, что с ним делать. Если серьезно – такие приметы пора убирать.

– Но кубок за победу на турнире Пучкова вы брать в руки не стали.

– Просто меня не было.

– Как чувствовали себя?

– На самом деле намного лучше. Ребята поддерживают, помогают. В такой команде намного легче возвращаться.

– Как вам новички?

– Замечательно! Понятно, что сегодня была первая игра, такая ответственная с большим напряжением. Думаю, они будут играть еще лучше.

– Другие матчи в сезоне будет такими же жаркими или это все из-за того, что встретились с принципиальным соперником?

– Если не сделают вентиляцию в Ледовом, то будут такими же жаркими. А так – все впереди.

– Обидно, что в "регулярке" остался всего один матч против ЦСКА. В прошлом году было четыре.

– Всего один? Я даже не знал. Чем больше таких матчей будет, тем интереснее для всех. Обиды нет, но хотелось бы больше таких матчей. (Сергей ЯРЕМЕНКО)​

Трансляция матча СКА – ЦСКА