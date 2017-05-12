Павел Буре вошел в наблюдательный совет ЦСКА

Глава ВТБ Андрей Костин покинул наблюдательный совет ЦСКА, обновленный состав которого опубликован на официальном сайте клуба. Отметим, что в набсовет вошел знаменитый в прошлом хоккеист Павел Буре, воспитанник армейцев, который провел за красно-синих четыре сезона (1987-1991).

Председателем совета с 2012 года является руководитель "Роснефти" Игорь Сечин. Также в его состав входят глава ПАО "Интер РАО" Борис Ковальчук, председатель правления АО "Газпромбанк" Андрей Акимов, председатель совета директоров ЗАО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев, президент "Независимой нефтегазовой компании" Эдуард Худайнатов, руководитель ФНС Михаил Мишустин и еще несколько ветеранов ЦСКА: президент ФХР Владислав Третьяк, главный менеджер по селекционной работе клуба Сергей Федоров и Борис Михайлов.