Павел Буре: "Металлург" имел шансы в финале, но у СКА более мощная команда"

Чемпион мира, финалист Кубка Стэнли Павел Буре высказал мнение, что победа СКА в финальной серии плей-офф КХЛ является закономерной. В воскресенье питерцы победили магнитогорский "Металлург" в пятом матче финала плей-офф со счетом 5:3, выиграли серию (4-1) и второй раз в истории завоевали Кубок Гагарина.

– Шансы у "Металлурга" были, они имели возможность побороться в финале, – цитирует ТАСС Буре. – Но у СКА более мощная команда, да и состав лучше. Была пара спорных судейских решений, но СКА победил за счет мощи и большего количества созданных моментов у чужих ворот. Счет в финале плей-офф можно считать закономерным.

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг - СКА.