Павел Бучневич: "Северсталь" своей игрой доказывает, что достойна выступать в КХЛ"

Воспитанник череповецкого хоккея Павел Бучневич, выступающий за "Рейнджерс", считает, что "Северсталь" доказывает своей игрой, что достойна выступать в КХЛ. Ранее было объявлено, что по итогам этого сезона три клуба, худшие согласно введенному рейтингу, покинут лигу.

- Если честно, просто не могу представить Череповец без КХЛ и КХЛ без Череповца, - цитирует "Р-Спорт" Бучневича. - Хочу сказать, что ребята молодцы в этом сезоне, "Северсталь" бьется, своей игрой доказывает, что достойна выступать в КХЛ. Недавно в интервью я предложил ЦСКА отправить Андрея Светлакова и Костю Окулова в "Северсталь", именно потому, что очень хочу, чтобы моя родная команда осталась в КХЛ. Уверен, все понимают, что это была шутка, понятно же, что никто их не отпустит.

Вообще, я думаю, мне стоит взять паузу в общении с прессой, потому что недавно опять же в шутку сказал, что мне неинтересно следить за КХЛ, а многим показалось, будто я говорил всерьез. Тут я сам виноват, конечно, но у меня в России играет очень много друзей, как мне может быть неинтересно?