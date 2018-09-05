Патрис Кормье: "Рассказали, насколько крут Мозякин"

Новичок "Барыса" Патрис Кормье в интервью "СЭ" сказал, что предвкушает встречу с бывшим партнером по "Атланте" Найджелом Доусом. С 2011 по 2017 год последний выступал за клуб из Астаны, а в 2018-м перешел в "Автомобилист".

– Против кого в КХЛ придется непросто?

– Я увидел игрока на обложке твиттера КХЛ, и Андре Петерссон рассказал мне, насколько крут Сергей Мозякин. С Павлом Дацюком очень хочу встретиться. Знаю, что в лиге много классных исполнителей, которые не поехали за океан, и скоро я их узнаю. Здесь играет много парней, которые прошли систему "Трешерс-Джетс". Видел, что Андрей Зубарев – в СКА, сразу вспоминаются дни в "Атланте" – знакомые лица всегда приятно видеть на льду. Хоккей – удивительный спорт. Давно знаю Доуса, и мы играли вместе, а теперь Найджел – звезда вашей лиги. Вырубать я его не буду, но забить не дам. Видел, как на льду парни дрались, а после спокойно выпивали вместе.

– Как с нынешним партнером Дарреном Дицем?

– Ага, когда увидел его, было очень смешно. Мы дрались с ним очень давно. Ведь на льду у тебя мало друзей, за его пределами – много. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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