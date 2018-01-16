Патрик Торесен: "В СКА меня называют "Картошкой"

Нападающий СКА Патрик Торесен после матча регулярного чемпионата КХЛ со "Спартаком" (4:1) выразил уверенность в том, что армейцы могли победить с более крупным счетом. Форвард подчеркнул, что петербуржцы доминировали в атаке.

– Матч получился сложным, – начал Торесен. – Не все получалось впереди, хотя мы создавали много моментов. Должны были забить больше – в атаке мы доминировали.

– В предыдущем матче со "Спартаком" СКА проиграл. Это добавило принципиальности?

– Когда СКА проиграл "Спартаку" меня еще не было в клубе, поэтому эта информация новая для меня. Но мы очень хотели победить сегодня. Хорошо потренировались во время паузы на Матч звезд, а те ребята, которые принимали в нем участие соскучились по официальным встречам.

– За несколько месяцев в СКА вы, кажется, поиграли во всех звеньях. Сегодня вышли в четвертом. Какие впечатления?

– Меня в команде уже называют в шутку "Картошкой". Потому что она подходит ко всему! Если серьезно, у нас даже не четыре, а пять ровных звеньев. Нет разницы, с кем выходить на лед. Главное – показывать свой максимум, находить связи и демонстрировать эффективную игру. (Сергей ЯРЕМЕНКО)