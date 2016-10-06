Патрик Херсли: "Знарок сказал, что впереди много работы"

Новичок СКА Патрик Херсли признался, что рад оказаться в петербургском клубе, – передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Сегодня СКА нанес поражение ЦСКА со счетом 2:0 и вплотную приблизился к москвичам в турнирной таблице КХЛ.

– Поделитесь впечатлениями от перехода в СКА

– Я счастлив и горд, что СКА позвал меня.

– Вы уже говорили с Олегом Знарком?

– Только что поговорили. Он сказал, предстоит много работы. Надеюсь, что я смогу помочь команде. Первая тренировка завтра. На ней познакомлюсь с игроками.

– Этот трансфер стал сюрпризом для вас?

– Все-таки это не трансфер. "Локомотив" расторг контракт со мной. Я был свободным агентом, когда СКА позвал меня. Счастлив, что так получилось.