Патрик Херсли: "Здорово помогать СКА, будучи лучшим снайпером команды"

Защитник СКА Патрик Херсли поделился впечатлениями от победы над "Спартаком" (3:2 ОТ). Его гол позволил петербуржцам перевести игру в овертайм.

– Насколько часто вы оказывались в ситуации, когда от вашего броска зависел исход противостояния?

– На льду ведь не я один, мы играем в таких ситуациях 6 на 5. Или 6 на 4, как сегодня. Нужна пара быстрых передач, нужно видеть, что происходит на льду, чтобы найти линию для броска и точно бросить.

– Вы испытали облегчение, забив? Шайба упрямо не шла в ворота "Спартака".

– На меня ничего не давило, чтобы испытать облегчение. Но это был очень радостный момент для команды. Чистое счастье. Мы не показали своей лучшей игры, но бились до конца и вырвали победу.

– В чем причина такого упорного матча? Игра соперника или реализация моментов?

– Дело тут в том, что "Спартак" – сильная команда. Может, они начали сезон не так уж здорово. Но если вы посмотрите на их состав, поймете, что у них очень хорошая команда.

– Это был тренерский рисунок с выводом вас на последний бросок?

– Да нет. Мы завладели шайбой. В таких ситуациях надо смотреть, кто открыт. Дацюк – один из умнейших игроков в хоккее. Он увидел, что я открыт, и отдал мне шайбу. Это произошло за полсекунды. Подумать не успеваешь.

– У вас в этом сезоне необычная белая клюшка. Чтобы было незаметно, когда бросаете?

– Ну, вроде работает. Так что продолжу ей пользоваться.

– Как вы чувствуете себя в роли лучшего снайпера СКА?

– Очень здорово помогать команде. Все хотят забивать, но почему-то мне удается чаще. С парой шайб мне очень повезло, но меня и такие устраивают.