22:57 25 октября | ХОККЕЙ — КХЛ

Патрик Херсли: "Шипачев - один из лучших ассистентов мира"

0
0
0

Защитник СКА Патрик Херсли рад, что смог отличиться заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата КХЛ со "Слованом" (6:1). По словам шведа, встреча с братиславцами проходила по привычному для армейцев сценарию.

- Конечно, был очень рад забить гол, - начал Херсли. - В большинстве играю с невероятно талантливыми хоккеистами. Вадим Шипачев один из лучших ассистентов мира. Матч со "Слованом" стал типичным для СКА, так как все четыре звена работали одинаково слаженно. Когда у нас получается реализовать свои моменты, то всегда велика вероятность достижения победы.

- Ваш голевой бросок получился зрячим или же помогла фортуна?

- Думаю, и то и другое. Всегда в таких позициях стараюсь поднимать шайбу, чтобы попасть в верхний угол, а дальше уже как пойдет.

- Раз забили, можно сказать, что адаптировались в коллективе?

- Скорее да. Когда играешь с такими сильными партнерами, то влиться в коллектив не так и сложно. Пока вроде бы все получается. Просто стараюсь хорошо выполнять свою работу. (Александр ЯКОБСОН)

0
0
0


Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ