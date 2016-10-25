Патрик Херсли: "Шипачев - один из лучших ассистентов мира"

Защитник СКА Патрик Херсли рад, что смог отличиться заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата КХЛ со "Слованом" (6:1). По словам шведа, встреча с братиславцами проходила по привычному для армейцев сценарию.

- Конечно, был очень рад забить гол, - начал Херсли. - В большинстве играю с невероятно талантливыми хоккеистами. Вадим Шипачев один из лучших ассистентов мира. Матч со "Слованом" стал типичным для СКА, так как все четыре звена работали одинаково слаженно. Когда у нас получается реализовать свои моменты, то всегда велика вероятность достижения победы.

- Ваш голевой бросок получился зрячим или же помогла фортуна?

- Думаю, и то и другое. Всегда в таких позициях стараюсь поднимать шайбу, чтобы попасть в верхний угол, а дальше уже как пойдет.

- Раз забили, можно сказать, что адаптировались в коллективе?

- Скорее да. Когда играешь с такими сильными партнерами, то влиться в коллектив не так и сложно. Пока вроде бы все получается. Просто стараюсь хорошо выполнять свою работу. (Александр ЯКОБСОН)