Патрик Херсли: "Хотели показать хорошую игру - до плей-офф всего два матча"

Защитник СКА Патрик Херсли после матча регулярного чемпионата КХЛ со "Спартаком" (2:4) отметил, что соперник показал хорошую игру. По его словам, в плей-офф надо показывать совершенно другой хоккей, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

- Недовольны нашей игрой в сегодняшнем матче. Ждем, что в плей-офф мы будем показывать совершенно другой хоккей.

- Знали, что матчи против "Спартака" особо принципиальны для болельщиков СКА?

- Думаю, для нас, хоккеистов, каждый матч еще более важен, чем для болельщиков. Мы хотели показать хорошую игру. До плей-офф остается всего два матча.

- Показалось, что команда не бежала. Такие сильные нагрузки были на сборах?

- То, что случилось после того, как мы открыли счет, не связано с физическим состоянием команды. Надо отдать должное "Спартаку". Они показывали хорошую игру. Это хоккей, такое случается. Соперник поймал игру и забросил несколько шайб.

- Вы пропустили несколько матчей из-за травмы. Как чувствуете себя?

- Тяжелый вопрос. Сейчас я не в той форме, в какой был до повреждения. Тогда мне казалось, что я действительно набрал хорошую форму. Потом пришлось пропустить целый месяц. Сейчас моя задача вернуть то состояние и подойти к плей-офф в максимальной готовности.