Патрик Херсли: "Для первого раза сыграл неплохо"

Шведский новичок СКА Патрик Херсли после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Витязем" (5:1) поделился эмоциями от дебюта в питерском клубе. Он отмели, что легких матчей в КХЛ не бывает, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– СКА отличная команда, – сказал Херсли. – Здорово, что нам удалось быстро открыть счет. Не могу сказать, что полностью удовлетворен своими действиями, но для первого раза неплохо. Надеюсь, дальше будет лучше.

– Как вам атмосфера в Ледовом?

– Отличная атмосфера! Дворец почти всегда полный. Много раз приезжал сюда в составе соперников СКА и теперь рад стать частью команды, которая всегда играет здесь.

– СКА очень много атаковал. У армейских защитников было немного работы?

– В КХЛ нет легких матчей. Тяжело обороняться против любого соперника, забивать умеют все. Тем более, что моя работа одной защитой не ограничивается. Я действую и в зоне атаки тоже. Привык помогать нападающим.