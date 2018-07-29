Пашнин принял вызов VedroChallenge. Видео

Защитник ЦСКА Михаил Пашнин принял вызов (VedroChallenge), суть которого заключается в попадании шайбы в ведро с нескольких метров. Акцию запустил защитник "Салавата Юлаева" Григорий Панин. Ранее вызов уже приняли нападающий уфимского клуба Антон Бурдасов, нападающий Максим Мамин, который не попал и решил "завязать" с хоккеем, а также некоторые другие игроки.
На очереди VedroChallenge стоят Александр Бурмистров ("Ак Барс"), Владимир Тарасенко ("Сент-Луис"), Илья Ковальчук ("Лос-Анджелес"), Валентин Пьянов ("Авангард").
Михаил Пашнин принимает #VedroChallenge ✅ pic.twitter.com/QEoy99MA6z– ХК ЦСКА Москва (@hccska) 28 июля 2018 г.
Бесценная радость Антуана Бурдасова 😆– КХЛ (@khl) 25 июля 2018 г.
На очереди в #VedroChallenge:
– Владимир Тарасенко (Сент-Луис, НХЛ)
– Илья Ковальчук (Лос-Анджелес, НХЛ)
– Валентин Пьянов ("Авангард") pic.twitter.com/fnGGD4Oj0B
Григорий Панин запускает #VedroChallenge ✌– КХЛ (@khl) 25 июля 2018 г.
Вызов брошен Антону Бурдасову ("Салават Юлаев"), Александру Бурмистрову ("Ак Барс") и Максиму Мамину (Florida Panthers, NHL). pic.twitter.com/ND8JM2ESSW