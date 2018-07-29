Пашнин принял вызов VedroChallenge. Видео

Защитник ЦСКА Михаил Пашнин принял вызов (VedroChallenge), суть которого заключается в попадании шайбы в ведро с нескольких метров. Акцию запустил защитник "Салавата Юлаева" Григорий Панин. Ранее вызов уже приняли нападающий уфимского клуба Антон Бурдасов, нападающий Максим Мамин, который не попал и решил "завязать" с хоккеем, а также некоторые другие игроки.

На очереди VedroChallenge стоят Александр Бурмистров ("Ак Барс"), Владимир Тарасенко ("Сент-Луис"), Илья Ковальчук ("Лос-Анджелес"), Валентин Пьянов ("Авангард").