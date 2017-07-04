Пархоменко вошел в тренерский штаб "Торпедо"

"Торпедо" на своем официальном сайте объявил об изменениях в тренерском штабе. Команду пополнил 44-летний специалист Дмитрий Пархоменко.

Ранее он работал главным тренером и помощником главного тренера новокузнецкого "Металлурга", а также входил в тренерский штаб "Амура". Напомним, что в минувшем сезоне нижегородский клуб занял 6-е место в турнирной таблице Западной конференции и проиграл в первом раунде плей-офф московскому "Динамо".