Пархоменко вошел в тренерский штаб "Торпедо"

"Торпедо" на своем официальном сайте объявил об изменениях в тренерском штабе. Команду пополнил 44-летний специалист Дмитрий Пархоменко.
Ранее он работал главным тренером и помощником главного тренера новокузнецкого "Металлурга", а также входил в тренерский штаб "Амура". Напомним, что в минувшем сезоне нижегородский клуб занял 6-е место в турнирной таблице Западной конференции и проиграл в первом раунде плей-офф московскому "Динамо".
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http://www.hctorpedo.ru/13193-izmeneniya-v-trenerskom-shtabe.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter