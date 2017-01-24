23:41 24 января | ХОККЕЙ — КХЛ

Паре ушел из "Медвешчака" после Матча звезд КХЛ

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"Медвешчак" на своем сайте объявил о переходе нападающего Франсиса Паре в швейцарский "Женева-Серветт". Отметим, что хоккеист 21-го января принял участие в Матче звезд КХЛ, а также не сыграл в сегодняшнем матче регулярного чемпионата против "Адмирала" (1:4).

29-летний канадец в текущем сезоне набрал 36 (10+26) очков в 51 встрече. Ранее в КХЛ он выступал за такие команды, как магнитогорский "Металлург", "Трактор" и "Слован". Хорватский клуб на данный момент идет на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

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Материалы REN-TV

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