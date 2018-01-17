Паре предстоит операция на глазу после матча с ЦСКА

Нападающий "Автомобилиста" Франсис Паре перенесет операцию из-за травмы, полученной в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (3:4). Форвард повредил глаз, операция пройдет в этот четверг. В этом сезоне 30-летний канадец провел 47 матчей и набрал 29 (11+18) очков.

– Привет всем фанатам! Огромное спасибо за поддержку нашей команды в этом сезоне, – написал Паре. – Как вы знаете, в матче с ЦСКА я получил травму. Сейчас с моим глазом все гораздо лучше. Я уже был у лучшего врача в Екатеринбурге и было решено провести операцию, которая будет уже в четверг. Спасибо всем за ваши сообщения, пожелания и ту любовь, которую я и моя семья получаем с первого дня в прекрасном Екатеринбурге.