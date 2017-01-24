Панов вернется в состав "Югры" через неделю

Генеральный менеджер "Югры" Евгений Хацей заявил, что форвард Константин Панов должен восстановиться после травмы и вернуться в строй на следующей неделе. Хоккеист получил повреждение в матче "регулярки" против "Медвешчака" (1:4), который состоялся 17 января. В текущем сезоне Панов провел 47 игр и набрал 15 (10+5) баллов.

– Константин Панов должен выйти на лед в следующей домашней серии, – цитирует "Р-Спорт" Хацея.

Домашняя серия "Югры" стартует 1 февраля матчем с рижским "Динамо". На данный момент клуб из Ханты-Мансийска идет на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.