10-й сезон КХЛ уже в самом разгаре. Для всех, кто следит за игрой своей любимой команды с трибуны стадиона или онлайн, полезно знать основы и разбираться в структуре лиги. В свой юбилейный сезон Континентальная хоккейная лига объявила о выпуске новой коллекции наклеек Panini "КХЛ сезон-2017/2018". Теперь каждый болельщик может стать экспертом в мире КХЛ: узнать, что самое значимое произошло за 10 лет, изучить статистику клубов и игроков.

Коллекция стала больше по сравнению с прошлым годом: она состоит из 429 наклеек базового сета и 10 эксклюзивных наклеек, которые можно найти только в мультипаках по 5 пакетиков. В альбом добавились новые разделы: проиллюстрирована структура КХЛ по дивизионам, отображена ретроспектива КХЛ 2008-2018, сделан обзор игр Матчей звезд и выбраны хоккеисты-звезды в истории КХЛ. В рамках коллекции можно собрать составной-стикер главного трофея КХЛ – Кубок Гагарина и изучить список всех его обладателей. В одном альбоме собраны классические изображения 10 топ-игроков всех 27 команд сезона-2017/18, которые сопровождают статистические данные по каждому хоккеисту.

Panini представила коллекцию наклеек к юбилейному сезону КХЛ.

Альбом выпущен на русском и английском языках.

Собранная коллекция наклеек Panini "КХЛ сезон-2017/2018" станет для вас энциклопедией хоккея, которую интересно заполнять и изучать.

Наклейки и альбомы можно приобрести на сайте интернет-магазина КХЛ, а также в розничной продаже, начиная с конца ноября 2017 года.