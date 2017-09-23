Панин - о стычке с Коваржем: "Он сказал, что я ***, я сказал, что он ***. Послали друг друга на *** и дальше играем"

Защитник "Салавата Юлаева" Григорий Панин отметил, что не придал серьезного значения словесной перепалке с форвардом Яном Коваржем во время матча регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского "Металлурга" (4:3). Панин подчеркнул, что Коварж хорошо освоил русский язык.

– Он сказал, что я ***, я сказал, что он ***, – цитирует "Бизнес Online" Панина.

– Он по-русски прямо сказал?

– Да, по-русски он хорошо разговаривает, особенно матом.

– Вы дальше ехали с ним, на бой вызывали?

– Да никуда я его не вызывал, у нас игра продолжалась, играть надо было, а не с Коваржем разговаривать. Нормально все, после игры руки друг другу пожали. У всех хоккеистов такое бывает – на *** послали друг друга и дальше играем.