Панин нецензурно выругался, комментируя четырехматчевую дисквалификацию

Защитник "Салавата Юлаева" Григорий Панин на своей странице в Инстаграме грубо прокомментировал решение КХЛ о дисквалификации на четыре матча.

31-летний россиянин наказан за атаку нападающего СКА Николая Прохоркина во встрече регулярного чемпионата (1:6). В игровом эпизоде Панин атаковал соперника коленом, за что получил штраф "5+20".

Панин дисквалифицирован на четыре игры за удар соперника коленом