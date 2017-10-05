Панин нецензурно выругался, комментируя четырехматчевую дисквалификацию

Защитник "Салавата Юлаева" Григорий Панин на своей странице в Инстаграме грубо прокомментировал решение КХЛ о дисквалификации на четыре матча.
31-летний россиянин наказан за атаку нападающего СКА Николая Прохоркина во встрече регулярного чемпионата (1:6). В игровом эпизоде Панин атаковал соперника коленом, за что получил штраф "5+20".
Панин дисквалифицирован на четыре игры за удар соперника коленом
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novic
Это про удаление Чудика.
22:25
novic
Салават всё купил? Нет конечно. А вот если бы так нарушил уфимец и получил 5+20, сколько было бы визгу от "почитателей" СКА.
22:23
pafalex
Да ничего там особенного не было, жесткий силовой приём... штраф конечно , но уж никак не дисквалификация и удаление на весь матч...
21:56
A_E_C
Всё ты там правильно написал, Гриша! Адекватные болельщики с тобой солидарны.
21:51