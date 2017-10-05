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21:30 | Хоккей — КХЛ

Панин нецензурно выругался, комментируя четырехматчевую дисквалификацию

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Защитник "Салавата Юлаева" Григорий Панин на своей странице в Инстаграме грубо прокомментировал решение КХЛ о дисквалификации на четыре матча.

31-летний россиянин наказан за атаку нападающего СКА Николая Прохоркина во встрече регулярного чемпионата (1:6). В игровом эпизоде Панин атаковал соперника коленом, за что получил штраф "5+20".

Панин дисквалифицирован на четыре игры за удар соперника коленом

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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novic

Это про удаление Чудика.

22:25

novic

Салават всё купил? Нет конечно. А вот если бы так нарушил уфимец и получил 5+20, сколько было бы визгу от "почитателей" СКА.

22:23

pafalex

Да ничего там особенного не было, жесткий силовой приём... штраф конечно , но уж никак не дисквалификация и удаление на весь матч...

21:56

A_E_C

Всё ты там правильно написал, Гриша! Адекватные болельщики с тобой солидарны.

21:51