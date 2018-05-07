Палола стал игроком "Куньлуня"

Китайский "Куньлунь Ред Стар" подписал контракт с финским нападающим Олли Палолой, сообщает официальный твиттер КХЛ.

Контракт рассчитан на один год. 30-летний форвард в прошлом сезоне выступал за "Йокерит". До этого в сезоне-2015/16 он играл за "Витязь".

В прошедшем сезоне хоккеист провел 50 матчей за "Йокерит" в КХЛ и набрал 24 (7+17) очков. В плей-офф он набрал семь (6+1) очков в 10 играх.