Озолиньш возглавил рижское "Динамо"

Известный в прошлом хоккеист Сандис Озолиньш назначен на должность главного тренера рижского "Динамо", сообщается на официальной странице клуба в Твиттере. Подобное решение было принято в понедельник на заседании совета директоров. О деталях соглашения с 44-летним специалистом не сообщается.

Напомним, что Озолиньш выступал за рижан в 1990-1991, 2009 - 2012, 2013-2014 годах. В 1996 году он стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Колорадо". В 2014 году завершил карьеру хоккеиста, а спустя два года вошел в тренерский штаб динамовцев.

В прошедшем сезоне "Динамо" под руководством Нормундса Сейейса заняло последнее место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ.