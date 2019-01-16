Латвийский специалист, известный в прошлом защитник Сандис Озолиньш вошел в тренерский штаб "Торпедо", сообщает официальный сайт клуба.

46-летний Озолиньш является участником трех Олимпиад и трех чемпионатов мира в составе сборной Латвии. Также он неоднократно был задействован в Матчах звезд НХЛ и КХЛ. В Национальной хоккейной лиге Озолиньш провел более 1000 матчей, ему удалось побить несколько клубных рекордов "Колорадо" и "Сан-Хосе". В КХЛ он играл за рижское "Динамо" и "Атлант", был капитаном обеих команд.

На данный момент "Торпедо" занимает седьмую строчку в Восточной конференции, имея в своем активе 53 очка, заработанных в 49 поединках.