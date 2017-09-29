Озолиньш хочет продолжать тренерскую карьреу

Бывший главный тренер рижского "Динамо" Сандис Озолиньш отметил, что собирается продолжать карьеру. По его словам, в "Динамо" он получил ценный опыт, а руководство всегда шло ему навстречу.

– Я принял взвешенное решение без эмоций, – цитирует Озолиньша leta.lv. – Руководтсво меня внимательно выслушало, и мы вместе приняли решение. С первого дня я получал поддержку в клубе. Руководители всегда шли мне навстречу. За это я должен сказать спасибо. Все вопросы мы всегда обсуждали. Между нами не было преград. Я получил очень ценный опыт как в спортивном плане, так и в личном. Не хочу говорить о будущем, но я не остыл к тренерской работе.