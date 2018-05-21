Ожиганов поблагодарил ЦСКА после ухода в "Торонто"

Защитник Игорь Ожиганов поблагодарил ЦСКА после своего ухода в "Торонто". По его словам, он всегда будет вспоминать армейский клуб с радостью.

– Хочу отблагодарить всю систему великого армейского клуба! Его руководство, тренерский штаб, игроков и персонал! Отдельные слова благодарности хочу выразить фанатам которые приходили в наш ледовый дворец, – цитирует Ожиганова официальный сайт ЦСКА. – Для меня ЦСКА стал родным клубом. Сначала была "Красная Армия", затем основная команда и это время я всегда буду вспоминать с радостью. Желаю удачи всем ребятам. Надеюсь они выиграют кубок Гагарина и каждый из наших болельщиков сможет к нему прикоснуться.