Овечкин приехал на матч СКА - "Салават" на метро

В Ледовом дворце на матче регулярного чемпионата КХЛ между СКА и "Салаватом Юлаевым" присутствуют игроки сборной России Владимир Тарасенко, Артемий Панарин и Александр Овечкин. Нападающие "Сент-Луиса" и "Чикаго" символическое вбрасывание перед началом игры. Овечкин приехал в "Ледовый" на метро. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
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Панарин с Тарасом на вбрасывании прикольно смотрелись на льду в цивильном :)
10:03
fireman32
Конечно,это не подвиг,но что то героическое в этом есть))
22:27 25 августа
Slim Taller
А это как для обычного человека прыгнуть с парашютом.Будет потом гордиться своим подвигом до конца жизни.
21:01 25 августа
slovdima
И что? Типа снизошёл? Бред какой-то!
20:57 25 августа