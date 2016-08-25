20:50 25 августа | ХОККЕЙ — КХЛ

Овечкин приехал на матч СКА - "Салават" на метро

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В Ледовом дворце на матче регулярного чемпионата КХЛ между СКА и "Салаватом Юлаевым" присутствуют игроки сборной России Владимир Тарасенко, Артемий Панарин и Александр Овечкин. Нападающие "Сент-Луиса" и "Чикаго" символическое вбрасывание перед началом игры. Овечкин приехал в "Ледовый" на метро. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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740

Панарин с Тарасом на вбрасывании прикольно смотрелись на льду в цивильном :)

10:03

fireman32

Конечно,это не подвиг,но что то героическое в этом есть))

22:27 25 августа

Slim Taller

А это как для обычного человека прыгнуть с парашютом.Будет потом гордиться своим подвигом до конца жизни.

21:01 25 августа

slovdima

И что? Типа снизошёл? Бред какой-то!

20:57 25 августа

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